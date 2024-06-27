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"Укрпочта" выпустила марки о налогах и армии

Компания выпустила новую почтовую марку "Налоги. Армия. Победа"
 |  Автор: Ольга Опенько
"Укрпочта" выпустила марки о налогах и армии
Иллюстративное фото / Getty Images

"Укрпочта" присоединилась к всеукраинской информационной кампании "Наши налоги - наша защита!" и выпустила новую почтовую марку "Налоги. Армия. Победа". Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".

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Марки необычной формы - круглые и квадратные, на которых изображена монета НБУ номиналом 1 гривна, трансформирующаяся в шар. Номиналы сцепки образуют международную аббревиатуру UA.

Каждый лист состоит из 3 сцепок (6 марок), а общий тираж выпуска составляет 210 000 экземпляров.

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В пресс-службе подчеркнули важность налогов, пояснив, что зарплата одного военного обеспечивается налогами от 6-8 работающих украинцев.

Ранее мы писали, что "Укрпочта" представила новый почтовый выпуск "Героические профессии. Железные люди " в честь всех работников украинской железной дороги, продолжающих работу в условиях войны.

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