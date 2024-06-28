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Как будут отключать свет в Украине 29 июня
Энергетики призвали экономно потреблять свет в часы, когда есть электроснабжение.
В субботу 29 июня графики отключений света будут применять в течение всех суток с 00:00 до 24:00. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
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"29 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00", - говорится в сообщении.
При этом, питание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.
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В то же время энергетики призвали экономно потреблять свет в часы, когда есть электроснабжение.
Ранее мы писали, что ожидается сложная ситуация с дефицитом электроэнергии 6-8 недель.
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