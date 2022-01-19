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В Британии тестируют четырехдневную рабочую неделю

Компании позволят своим сотрудникам работать 32 часа в неделю. При этом заработная плата и корпоративные бонусы не изменятся
 |  Автор: Ольга Опенько
В Британии тестируют четырехдневную рабочую неделю
Программа поможет сосредоточиться на результатах / depositphotos

Британия с июня текущего года запускает пилотный режим четырехдневной рабочей недели, в которой согласились принять участие около 30 компаний. Об этом информирует Bloomberg.

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В частности, компании позволят своим сотрудникам работать 32 часа в неделю. При этом заработная плата и корпоративные бонусы не изменятся.

Допускается, что компании будут предлагать сотрудникам другой подход – распределить 32 рабочих часа в 5 рабочих дней.

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Пилотная программа в Великобритании является одной из нескольких в мире, управляемых организацией 4 Day Week Global. Подобные программы должны начаться в США и Ирландии, а также планируются в Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Ранее мы писали, что в Украине с заработной платы работодатель обязан удерживать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор (ВС). Таким образом, заработная плата "на руки" выдается за минусом этих налогов.

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