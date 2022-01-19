Почта

Под Киевом продают замок за миллион долларов (фото)

Дизайн замка выполнен таким образом, что здесь никогда не понадобиться ремонт
 |  Автор: Ольга Опенько
Под Киевом продают замок за миллион долларов (фото)
Иллюстративное фото / depositphotos

В 8 километрах от Киева выставили на продажу замок в готическом стиле. Цена составляет - 1 миллион долларов. Данное объявление о продаже недвижимости появилось на Facebook.

Читайте также: Аренда жилья в Украине подорожала: сколько стоит снять квартиру

Площадь замка - 500 кв. м, также к нему прилагается:

  • 1,2 га земли,
  • домик охраны или персонала с гаражом и подсобными помещениями (150 кв.м),
  •  конюшня на две лошади (120 кв.м),
  • собственный плац.

Читайте также: Закон о тишине в Украине: сколько можно шуметь в квартире и на улице

Также на территории есть озеро, беседка, фонтан, фруктовый сад и розарий.

facebook.com
facebook.com

Кроме того, в замке много комнат:

  • столовая,
  • каминный зал,
  • кабинет,
  • библиотека,
  • спальня (с собственной ванной комнатой и гардеробной),
  • телевизионная, винный погреб,
  • гостевая спальня,
  • кухня,
  • хозблок,
  • гардеробная.

facebook.com
facebook.com

"Дизайн замка выполнен таким образом, что здесь никогда не понадобиться ремонт", - утверждает продавец.

facebook.com
facebook.com

Ранее  мы писали, что в конце 2021 года медианная цена квартир на вторичном рынке Киева увеличилась по сравнению с ноябрем на 1,3% и составила 1392 долл./кв.м.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
25.01.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 28.50 32.12 0.32
Продажа 28.87 32.63 0.38
Все курсы наличных валют...
25.01.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 28.37 32.06 0.36
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK