Под Киевом продают замок за миллион долларов (фото)

Дизайн замка выполнен таким образом, что здесь никогда не понадобиться ремонт

В 8 километрах от Киева выставили на продажу замок в готическом стиле. Цена составляет - 1 миллион долларов. Данное объявление о продаже недвижимости появилось на Facebook.

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Площадь замка - 500 кв. м, также к нему прилагается:

1,2 га земли,

домик охраны или персонала с гаражом и подсобными помещениями (150 кв.м),

конюшня на две лошади (120 кв.м),

собственный плац.

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Также на территории есть озеро, беседка, фонтан, фруктовый сад и розарий.

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Кроме того, в замке много комнат:

столовая,

каминный зал,

кабинет,

библиотека,

спальня (с собственной ванной комнатой и гардеробной),

телевизионная, винный погреб,

гостевая спальня,

кухня,

хозблок,

гардеробная.

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"Дизайн замка выполнен таким образом, что здесь никогда не понадобиться ремонт", - утверждает продавец.

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Ранее мы писали, что в конце 2021 года медианная цена квартир на вторичном рынке Киева увеличилась по сравнению с ноябрем на 1,3% и составила 1392 долл./кв.м.