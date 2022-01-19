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Под Киевом продают замок за миллион долларов (фото)
В 8 километрах от Киева выставили на продажу замок в готическом стиле. Цена составляет - 1 миллион долларов. Данное объявление о продаже недвижимости появилось на Facebook.
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Площадь замка - 500 кв. м, также к нему прилагается:
- 1,2 га земли,
- домик охраны или персонала с гаражом и подсобными помещениями (150 кв.м),
- конюшня на две лошади (120 кв.м),
- собственный плац.
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Также на территории есть озеро, беседка, фонтан, фруктовый сад и розарий.
Кроме того, в замке много комнат:
- столовая,
- каминный зал,
- кабинет,
- библиотека,
- спальня (с собственной ванной комнатой и гардеробной),
- телевизионная, винный погреб,
- гостевая спальня,
- кухня,
- хозблок,
- гардеробная.
"Дизайн замка выполнен таким образом, что здесь никогда не понадобиться ремонт", - утверждает продавец.
Ранее мы писали, что в конце 2021 года медианная цена квартир на вторичном рынке Киева увеличилась по сравнению с ноябрем на 1,3% и составила 1392 долл./кв.м.