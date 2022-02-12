- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2022
Горячая линия Укрпочты с мобильного и по областям: куда жаловаться
Публичное акционерное общество "Укрпочта" - национальный оператор почтовой связи в Украине. "Укрпочта" насчитывает около 11 700 почтовых отделений по всей территории страны. В компании работает 63 856 работников, пишет bigmir.net.
Читайте также: Долг предпринимателей в Украине вырос почти на полмиллиарда
Горячая линия Укрпочты с мобильного
Получить консультацию, разъяснения или справочную информацию можно по телефону 0 800 300 545.
Горячая линия работает ежедневно с 08:00 до 22:00.
Читайте также: Облгазы в Украине проверят из-за жалоб потребителей
Каждый гражданин может обратиться и получить информацию о:
- видах услуг и сервисах компании;
- расположении и режиме работы отделений почтовой связи;
- отправлениях или переводах;
- правилах предоставления почтовых услуг;
- действующих акциях.
Кроме того, ответы на вопросы можно получить:
Читайте также: Посылки из-за границы: лимит в Украине увеличили до 150 евро
- через чат-бота в Viber, Telegram, Facebook Messenger;
- написать на электронный адрес ukrposhta@ukrposhta.ua
График работы поддержки в социальных сетях — ежедневно с 08:00 до 23:00.
Также можно направить запрос в Facebook https://www.facebook.com/ukrposhta.
Для юридических лиц
Корпоративные клиенты могут получить консультацию, разъяснения или справочную информацию по телефонам:
- +380 50 100 34 14;
- +380 67 400 34 00.
Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00 и в субботу с 08:00 до 18:00.
Кроме того, можно написать на электронный адрес support-yo@ukrposhta.ua.
Как подать жалобу на Укрпочту
За невыполнение или ненадлежащее исполнение услуг "Укрпочта" несет ответственность в соответствии с законом "Защита прав потребителей". В случае выявления факта нарушений клиенты вправе обращаться с жалобой и требованием выплаты компенсаций.
Читайте также: Тысяча за прививки: какие услуги "Укрпошты" доступны
С целью выявления фактов коррупции и предотвращения нарушений законодательства в ПАО "Укрпочта" организована автоматическая круглосуточная антикоррупционная горячая линия 0-800-3000-76.
Отмечается, что все телефонные звонки на линии принимает и записывает автоответчик, все звонки – бесплатные.
Сообщения могут быть анонимными.
Читайте также: "Укрпошта" покупает Альпари банк: подробности
Клиенты могут обращаться на антикоррупционную горячую линию, если:
- сотрудники злоупотребляют своим служебным положением с целью получения неправомерной выгоды,
- используют предоставленные им полномочия в личных целях,
- проявляют имущественный или неимущественный интерес.
Кроме телефонной линии, можно отправить письмо по адресу ukrposhtaantikor@gmail.com.
Ранее мы писали, что Кабинет министров расширил список услуг, на которые можно потратить деньги за вакцинацию. Поэтому украинцы могут воспользоваться услугами "Укрпочты". Сейчас для этого в каталоге около 3500 индексов.