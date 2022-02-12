Горячая линия Укрпочты с мобильного и по областям: куда жаловаться

Телефон горячей линии Укрпочты с мобильного и по областям. Как дозвониться оператору Укрпочты

Как подать жалобу на Укрпочту / depositphotos

Публичное акционерное общество "Укрпочта" - национальный оператор почтовой связи в Украине. "Укрпочта" насчитывает около 11 700 почтовых отделений по всей территории страны. В компании работает 63 856 работников, пишет bigmir.net.

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Горячая линия Укрпочты с мобильного

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Получить консультацию, разъяснения или справочную информацию можно по телефону 0 800 300 545.

Горячая линия работает ежедневно с 08:00 до 22:00.

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Каждый гражданин может обратиться и получить информацию о:

видах услуг и сервисах компании;

расположении и режиме работы отделений почтовой связи;

отправлениях или переводах;

правилах предоставления почтовых услуг;

действующих акциях.

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Кроме того, ответы на вопросы можно получить:

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через чат-бота в Viber, Telegram, Facebook Messenger;

написать на электронный адрес ukrposhta@ukrposhta.ua

График работы поддержки в социальных сетях — ежедневно с 08:00 до 23:00.

Также можно направить запрос в Facebook https://www.facebook.com/ukrposhta.

Для юридических лиц

Корпоративные клиенты могут получить консультацию, разъяснения или справочную информацию по телефонам:

+380 50 100 34 14;

+380 67 400 34 00.

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Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00 и в субботу с 08:00 до 18:00.

Кроме того, можно написать на электронный адрес support-yo@ukrposhta.ua.

Как подать жалобу на Укрпочту

За невыполнение или ненадлежащее исполнение услуг "Укрпочта" несет ответственность в соответствии с законом "Защита прав потребителей". В случае выявления факта нарушений клиенты вправе обращаться с жалобой и требованием выплаты компенсаций.

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С целью выявления фактов коррупции и предотвращения нарушений законодательства в ПАО "Укрпочта" организована автоматическая круглосуточная антикоррупционная горячая линия 0-800-3000-76.

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Отмечается, что все телефонные звонки на линии принимает и записывает автоответчик, все звонки – бесплатные.

Сообщения могут быть анонимными.

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Клиенты могут обращаться на антикоррупционную горячую линию, если:

сотрудники злоупотребляют своим служебным положением с целью получения неправомерной выгоды,

используют предоставленные им полномочия в личных целях,

проявляют имущественный или неимущественный интерес.

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Кроме телефонной линии, можно отправить письмо по адресу ukrposhtaantikor@gmail.com.

Ранее мы писали, что Кабинет министров расширил список услуг, на которые можно потратить деньги за вакцинацию. Поэтому украинцы могут воспользоваться услугами "Укрпочты". Сейчас для этого в каталоге около 3500 индексов.