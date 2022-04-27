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Треть компаний в Украине возобновили полноценную работу

47% компаний ограничили географию своей деятельности, 21% перешли в онлайн-режим
 |  Автор: Ольга Опенько
Треть компаний в Украине возобновили полноценную работу
Иллюстративное фото / depositphotos

В Украине бизнес возобновляет свою работу. Об этом информирует ЕБА.

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Почти половина, а именно 47% компаний ограничили географию своей деятельности, 21% перешли в онлайн-режим, а 19% были вынуждены закрыть часть офисов, торговых точек или отделений. 

Уточняется, что из тех компаний, которые раньше приостанавливали свою работу, уже 14% полностью или частично восстановили. Только 4% компаний сейчас вообще не работают.

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Оценка финансовых резервов:

  • более трети компаний, в том числе 36%, оценивают свою финансовую устойчивость в полгода,
  • 26% - в несколько месяцев, 1
  • 8% - в год,
  • 16% - в более чем год.
  •  3% компаний сообщают, что их финансовые резервы уже иссякли.

В то время как еще месяц назад 43% оценивали свою финансовую устойчивость в несколько месяцев, и только 17% сообщали о финансовых резервах в год и больше.

Ранее мы писали, что на сегодняшний день в Украине нет оснований для критического роста цен на базовые продукты питания.

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