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Япония заморозила активы российских Сбербанка и Альфа-Банка

Решение было принято из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины
 |  Автор: Ольга Опенько
Япония заморозила активы российских Сбербанка и Альфа-Банка
Иллюстративное фото / EPA

Правительство Японии приняло решение о заморозке активов российских "Сбербанк"и" Альфа-Банк". Об этом пишет Kyodo News.

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Решение было принято из-за войны в Украине.

Теперь Япония должна будет искать альтернативные способы урегулирования платежей для продолжения бизнеса на территории России.

Также Япония запретила:

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  • частным лицам и компаниям вкладывать новые инвестиции в России, если они будут получать более 10 процентов
  • займы со сроком погашения более одного года.

Ответные шаги в отношении российских банков были приняты в США и ЕС.

Ранее мы писали, что СНБО принял решение изъять активы "Сбербанка России", а также банка "ВЭБ.РФ", которые находятся на территории Украины. 

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