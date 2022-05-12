Япония заморозила активы российских Сбербанка и Альфа-Банка

Решение было принято из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины

Правительство Японии приняло решение о заморозке активов российских "Сбербанк"и" Альфа-Банк". Об этом пишет Kyodo News.

Читайте также: Восстановление Украины во время и после войны: приоритеты

Решение было принято из-за войны в Украине.

Теперь Япония должна будет искать альтернативные способы урегулирования платежей для продолжения бизнеса на территории России.

Также Япония запретила:

Читайте также: Адвокат рассказала, может ли работодатель уволить вас во время войны

частным лицам и компаниям вкладывать новые инвестиции в России, если они будут получать более 10 процентов

займы со сроком погашения более одного года.

Ответные шаги в отношении российских банков были приняты в США и ЕС.

Ранее мы писали, что СНБО принял решение изъять активы "Сбербанка России", а также банка "ВЭБ.РФ", которые находятся на территории Украины.