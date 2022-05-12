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Япония заморозила активы российских Сбербанка и Альфа-Банка
Решение было принято из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины
Правительство Японии приняло решение о заморозке активов российских "Сбербанк"и" Альфа-Банк". Об этом пишет Kyodo News.
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Решение было принято из-за войны в Украине.
Теперь Япония должна будет искать альтернативные способы урегулирования платежей для продолжения бизнеса на территории России.
Также Япония запретила:
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- частным лицам и компаниям вкладывать новые инвестиции в России, если они будут получать более 10 процентов
- займы со сроком погашения более одного года.
Ответные шаги в отношении российских банков были приняты в США и ЕС.
Ранее мы писали, что СНБО принял решение изъять активы "Сбербанка России", а также банка "ВЭБ.РФ", которые находятся на территории Украины.
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