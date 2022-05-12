Сети АЗС в Украине повысили цены на автогаз

Средняя цена выросла на 28 копеек

В Украине продолжает дорожать автогаз. Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла на 28 копеек – до 33,29 грн/л. Об этом свидетельствует данные ценового мониторинга рынка Консалтинговой группы "А-95".

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Максимальные цены установили:

днепропетровская сеть "Нефтек" - 39,99 грн/л (+4 грн/л до 11 мая).

"Укргаздобыча" - 39 грн/л (+2 грн/л).

"Авантаж" цена выросла на 5 грн/л – до 38,63 грн/л.

Кроме того, автогаз подорожал в сетях WOG, "БРСМ-Нефть" и других.

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Ранее мы писали, что правительство Японии приняло решение о заморозке активов российских "Сбербанк"и" Альфа-Банк".