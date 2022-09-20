Беженцы в Польше должны платить налоги с украинских доходов

Речь идет о тех украинцах, которые получают доходы на основании трудовых отношений

Министерство финансов Польши заявило, что "доходы украинцев от украинских работодателей должны облагаться налогом в Польше, если украинец находится в Польше более 183 дней. Об этом информирует Офис эффективного регулирования BRDO.

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По состоянию на август 2022 года более 1,3 млн. украинцев получили PESEL в Польше (налоговый номер, свидетельствующий о временной защите). Часть из них продолжают работать на украинских работодателей и платить налоги в Украине.

Так, Минфин Польши вышел с позицией, создающей проблемы для украинского бюджета и украинцев, продолжающих работать удаленно из Польши по украинским контрактам.

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"В соответствии со статьей 15 польско-украинского соглашения об избежании двойного налогообложения, если украинский налоговый резидент выполняет оплачиваемую работу на территории Польши и его вознаграждение выплачивается украинским работодателем, не имеющим постоянного представительства или постоянной должности в Польше, он обязан платить налог в Польше если его пребывание превышает 183 дня в календарном году. В такой ситуации все его доходы, связанные с выполнением работы на территории Польши, подлежат налогообложению в Польше, то есть также доходы, полученные до превышения порога 183 дней пребывания на территории Польши", – пояснили в Минфине.

Речь идет о тех украинцах, которые получают доходы на основании трудовых отношений. В свою очередь позиция по ФЛП пока не известна.

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