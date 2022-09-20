Великобритания выделит на помощь Украине не менее $2,63 млрд в 2023 году

Сумма будет равна или превысит ту, что страна выделила в 2022 году

Великобритания в 2023 году выделит не менее 2,63 миллиарда долларов на военную помощь Украине. Об этом сообщает Financial Times.

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В следующем году сумма будет равна или превысит ту, что страна выделила в 2022 году (2,3 миллиарда фунтов стерлингов).

Стоит отметить, что во время своей первой зарубежной поездки в качестве премьер-министра Трасс укажет на успех ВСУ на фронте, как на доказательство того, на что способен украинский народ при поддержке стран-партнеров.

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Ранее мы писали, что Совет ЕС официально утвердил решение выделить Украине 5 млрд евро.