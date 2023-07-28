Цены на бензин в Украине растут

Стоимость бензинов и дизтоплива увеличилась в пределах 0,3–1,4 грн за литр

Розничные сети АЗС с 21 по 28 июля повысили стоимость бензинов и дизтоплива в пределах 0,3–1,4 грн за литр. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

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Консолидированная сеть АЗС группы "Приват" (ANP, Avias и т.п.) повысила цены на топливо на 1 грн.

В частности, бензин марки А-95 подорожал до 48 грн/л,

А-95+ – до 48,5 грн/л,

бензин А-92 – до 47 грн/л,

дизельное топливо – до 48 грн/л.

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На станциях сети UPG бензин "А-95" подорожал на 50 копеек, до 49 грн/л, дизтопливо – на 90 копеек, до 46,9 грн/л.

На KLO бензин "А-95" и ДП прибавили 50 копеек. "Авантаж", работающая в самом низком ценовом диапазоне, подняла цены на 40-60 копеек.

"AMIC", Neftek, "БРСМ", Ovis, U.GO, "Олас" и другие также подняли цены в пределах 0,25-1,4 грн/л.

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