Сети АЗС продолжают повышать цены на автогаз

Средняя розничная цена выросла на 23 копейки

Средняя розничная цена на автогаз в Украине за выходные с 20 по 23 октября выросла на 23 копейки до 26,72 грн за литр. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Читайте также: Инфляция в Украине: что будет с ценами в ближайшие 12 месяцев

В частности, на 49 копеек увеличила цену консолидированная сеть "Привата". Так, автогаз в среднем стоит 26,56 грн/л.

На станциях SOCAR автогаз подорожал на 50 копеек до 27,49 грн/л, на столько же в сети "Укрнафты" до 25,9 грн/л, а на UPG – на 38 копеек до 26,49 грн/л.

Кроме того, на 90 копеек и 1 грн подняли цены VST и Prime до 26,8 грн/л и 26 грн/л соответственно.

Читайте также: Цены на бензин в Украине растут: цифры

Такие сети как Motto, KLO, ZOG, U.GO Luxwen VostokGaz, Marshal, Кворум и другие подняли цены на 10-55 копеек.

Ранее мы писали, что в Польше украинские беженцы могут получить новую финансовую помощь.