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Релокация бизнеса в Украине: куда переезжают предприятия

По правительственной программе предприятия могут перевезти с территорий, приближенных или находящихся в зоне боевых действий
 |  Автор: Ольга Опенько
Релокация бизнеса в Украине: куда переезжают предприятия
Иллюстративное фото / depositphotos

В Украине уже второй год идет полномасштабная война. По программе релокации в более безопасные регионы переехали 840 предприятий. Из них 667 уже работают на новом месте. Об этом сообщает "Опендатабот".

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По правительственной программе предприятия могут перевезти производственные мощности с территорий, приближенных или находящихся в зоне боевых действий, в 16 регионов страны.

Большая часть бизнесов для нового места работы выбрала:

  • Закарпатскую и Львовскую области - по 120 и 199 компаний соответственно.

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В топ востребованных безопасных регионов попали также:

  • Черновицкая область - 78 релокантов,
  • Ивано-Франковская область - 70.

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Наименее востребованными оказались:

  • Одесская область - 3 бизнеса,
  • Житомирская область - 6 компаний,
  • Кировоградская область - 17 компаний.

Ранее мы писали, что за последний год в Едином реестре должников прибавилось почти 1,2 млн долгов.

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