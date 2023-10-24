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- ВНО в Украине 2023
Релокация бизнеса в Украине: куда переезжают предприятия
В Украине уже второй год идет полномасштабная война. По программе релокации в более безопасные регионы переехали 840 предприятий. Из них 667 уже работают на новом месте. Об этом сообщает "Опендатабот".
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По правительственной программе предприятия могут перевезти производственные мощности с территорий, приближенных или находящихся в зоне боевых действий, в 16 регионов страны.
Большая часть бизнесов для нового места работы выбрала:
- Закарпатскую и Львовскую области - по 120 и 199 компаний соответственно.
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В топ востребованных безопасных регионов попали также:
- Черновицкая область - 78 релокантов,
- Ивано-Франковская область - 70.
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Наименее востребованными оказались:
- Одесская область - 3 бизнеса,
- Житомирская область - 6 компаний,
- Кировоградская область - 17 компаний.
Ранее мы писали, что за последний год в Едином реестре должников прибавилось почти 1,2 млн долгов.