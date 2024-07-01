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Курс валют на 1.07.2024: доллар дешевеет
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 1 июля 2024 года
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 1 июля 2024 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 1.07.2024: Доллар подешевел
- 100 долларов США – 4045 грн. (40,45 за доллар, -8 коп.)
- 100 евро – 4326 грн. (43,26 за евро, -9 коп.)
- 100 польских злотых – 1004 грн. (10,04 за злотый, 0 коп.)
Курс валют на межбанке 1 июля 2024 года
На межбанковском рынке на 1.07.2024 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 40.53/40.55
- евро (покупка / продажа) - 43.37/43.38
Курс валют на черном рынке 1 июля 2024 года
На черном рынке на 1.07.2024 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 40.75/40.84
- евро (покупка / продажа) - 43.84/43.99
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что в НБУ назвали причины роста курса доллара.
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