Курс валют на 1.07.2024: доллар дешевеет

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 1 июля 2024 года

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 1 июля 2024 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 1.07.2024: Доллар подешевел

100 долларов США – 4045 грн. (40,45 за доллар, -8 коп.)

100 евро – 4326 грн. (43,26 за евро, -9 коп.)

100 польских злотых – 1004 грн. (10,04 за злотый, 0 коп.)

Курс валют на межбанке 1 июля 2024 года

На межбанковском рынке на 1.07.2024 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 40.53/40.55

евро (покупка / продажа) - 43.37/43.38

Курс валют на черном рынке 1 июля 2024 года

На черном рынке на 1.07.2024 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 40.75/40.84

евро (покупка / продажа) - 43.84/43.99

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что в НБУ назвали причины роста курса доллара.