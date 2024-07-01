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Курс валют на 1.07.2024: доллар дешевеет

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 1 июля 2024 года
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 1.07.2024: доллар дешевеет
Иллюстративное фото / Getty Images

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 1 июля 2024 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.       

Курс валют на 1.07.2024: Доллар подешевел

  • 100 долларов США – 4045 грн. (40,45 за доллар, -8 коп.) 
  • 100 евро – 4326 грн. (43,26 за евро, -9 коп.) 
  • 100 польских злотых – 1004 грн. (10,04 за злотый, 0 коп.) 

Курс валют на межбанке 1 июля 2024 года  

На межбанковском рынке на 1.07.2024 установлен следующий курс: 

  • доллар (покупка / продажа) - 40.53/40.55
  • евро (покупка / продажа) - 43.37/43.38

Курс валют на черном рынке 1 июля 2024 года 

На черном рынке на 1.07.2024 установлен следующий курс:

  • доллар (покупка / продажа) - 40.75/40.84
  • евро (покупка / продажа) - 43.84/43.99

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что в НБУ назвали причины роста курса доллара.

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