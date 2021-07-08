Работа в Чехии: кому готовы платить более 70 тысяч в месяц

Квалифицированный водитель в Чехии может зарабатывать до 68 тыс. грн в месяц.

| Автор: Ольга Опенько

Чехия нуждается в украинских заробитчанах. Число вакансий за последнее время выросло на 40%. Это следует из данных кадрового портала work.ua.

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Стоит отметить, что рабочим предлагают совсем не минимальную зарплату. Так, сварщикам, уборщикам и рабочим предлагают до 77 тыс. грн в месяц. В частности, сварщик может претендовать на зарплату от 55 до 65 тыс. грн.

Требования:

знание метода сварки 135 (MIG / MAG);

знание чертежной документации.

Кроме того, работодатель готов помочь с визой и предоставить бесплатное общежитие.

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Рабочий в гостиничном комплекс е может зарабатывать до 77 тыс. грн. Работать придется шесть дней в неделю по 12 часов в день. В обязанности будет входить украшение и подготовка банкетныx залов, уборка территории, помощь на кухне, уборка номеров.

Анализируя трудовой рынок, стоит отметить, что квалифицированный водитель в Чехии может зарабатывать до 68 тыс. грн в месяц.

Ранее мы писали, как уволиться по собственному желанию в Украине без отработки. Работник по собственной инициативе может расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя письменно за две недели. Отрабатывать две недели не нужно, если есть уважительная причина.