В Польше вырос спрос на иностранных работников

Быстрее всего растет количество вакансий для мужчин - почти на 20%, но на рынке их становится все меньше

Польша нуждается в украинских работниках. Так, за первые две недели мая количество предложений работы в стране для иностранцев увеличилось в среднем на 35-40%. Об этом сообщают в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal.

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Наибольший спрос наблюдается:

в пищевой промышленности (+10%),

в торговле, логистике и электронной коммерции (+7%).

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Быстрее всего растет количество вакансий для мужчин - почти на 20%, но на рынке их становится все меньше.

В ближайшие недели дефицит кадров усилится. Предприятия будут испытывать недостаток не только примерно 80-100 тысяч украинцев, что после начала войны уехали защищать свою страну, но также сотен тысяч сезонных рабочих из Украины, которые в этом году не приедут в Польшу.

Стоит отметить, некоторые вакансии на предприятиях заполняют за счет трудоустройства женщин-беженок из Украины. Компании пытаются адаптировать к ним должности, которые ранее занимали мужчины. Также все больше женщин также возвращаются домой и не намерены работать в Польше.

Ранее мы писали, что денежные выплаты, которые сейчас получают наши военные, состоят из двух частей. Первая часть - это ежемесячное денежное довольствие, которое военные получают в соответствии со своей должностью, званием, выслугой и т.д. Вторая часть - это дополнительное денежное вознаграждение, установленное по инициативе президента на период военного положения.