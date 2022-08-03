Как будут работать школы в Киеве с 1 сентября

За границей на 1 сентября будут находиться около 20% столичных школьников. Почти 70% детей, согласно опросу родителей, готовы к очной учебе

70% родителей выбрали для своих детей очную форму обучения с 1 сентября. Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Елена Фиданян, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"По нашим предварительным подсчетам, за границей на 1 сентября будут находиться около 20% столичных школьников. Почти 70% детей, согласно опросу родителей, готовы к очной учебе", - заявила Фиданян.

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Те, кто не решается отправлять детей в школу, имеют возможность либо учиться онлайн, либо по индивидуальной форме. Для этого нужно написать соответствующее заявление в школе.

"На сегодняшний день экспертной комиссией, в которую вошли представители ГСЧС и медицинские работники, проверены все школы. Теперь можно уверенно говорить, что почти 70% учебных заведений имеют укрытия (не бомбоубежища!), которые обновляются и ремонтируются в соответствии с требованиями, где дети будут в безопасности", - отметила чиновница.

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Однако даже в этих школах одновременно смогут находиться лишь столько людей, сколько вмещает укрытие. Школы, в которых укрытие не может вместить всех учащихся с учителями, перейдут на двухсменное обучение.

При этом заведения, где нет ни своего укрытия, ни безопасного места рядом со школой не смогут начать обучение в очной форме.

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