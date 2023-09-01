Требования к обучению детей беженцев в украинских школах упростили

Правительство приняло решение о переформатировании образовательного процесса для детей, которые сейчас не в Украине

Кабинет министров Украины на заседании в пятницу, 1 сентября, утвердил типичную программу для детей беженцев, которые учатся в украинских школах онлайн, находясь за рубежом. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание правительства.

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"Правительство приняло решение о переформатировании образовательного процесса для детей, которые сейчас не в Украине. Утвердили типовую образовательную программу, которая предусматривает изучение только предметов украиноведческого компонента. Это 6-8 часов в неделю", – сказал Шмыгаль.

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Также детям предусмотрена возможность зачислить в украинской школе оценки, полученные в учебных заведениях за рубежом.

"Мы делаем все, чтобы они не потеряли связь с украинским образовательным пространством. Это одна из важных предпосылок для возвращения наших людей домой", – добавил глава правительства.

Ранее мы писали, что военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца.