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Требования к обучению детей беженцев в украинских школах упростили
Кабинет министров Украины на заседании в пятницу, 1 сентября, утвердил типичную программу для детей беженцев, которые учатся в украинских школах онлайн, находясь за рубежом. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание правительства.
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"Правительство приняло решение о переформатировании образовательного процесса для детей, которые сейчас не в Украине. Утвердили типовую образовательную программу, которая предусматривает изучение только предметов украиноведческого компонента. Это 6-8 часов в неделю", – сказал Шмыгаль.
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Также детям предусмотрена возможность зачислить в украинской школе оценки, полученные в учебных заведениях за рубежом.
"Мы делаем все, чтобы они не потеряли связь с украинским образовательным пространством. Это одна из важных предпосылок для возвращения наших людей домой", – добавил глава правительства.
Ранее мы писали, что военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца.