Транзит российского газа через Украину снизился на 13%

Транзит природного газа украинской ГТС в страны Европы составил 3,72 млрд кубометров

| Автор: Ольга Опенько

Транзит российского газа через Украину снизился и в январе-июне 2021 года составил 21,7 млрд кубометров, что на 13% меньше, чем за аналогичный период 2020 года (24,9 млрд кубометров).

Об этом информирует пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины".

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Также отмечается, что в первом месяце лета текущего года транзит природного газа украинской ГТС в страны Европы составил 3,72 млрд кубометров.

Кроме того, в июне оператор ГТС Украины отправил в Польшу 0,33 млрд кубометров газа, в Словакию – почти 2,44 млрд кубометров, в Венгрию – 0,78 млрд кубометров, в Молдову – 0,17 млрд кубометров

Оператор ГТС напомнил, что с апреля выставлял на месячный аукцион дополнительные мощности точки соединения "Суджа" в объеме 63,7 кубометров в сутки. Однако предложения РФ проигнорировала.

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"При этом ПХГ Европы не заполнены и наполовину, а вскоре ситуация только усугубится: с 6 до 10 июля будет остановлена магистраль "Ямал-Европа", а с 13 до 23 июля из-за планового техобслуживания останавливается газопровод "Северный поток-1". Несмотря на эти обстоятельства, дополнительные мощности на июль 2021 года в точке соединения "Суджа", а также точках выхода из Украины в страны ЕС, снова не были выкуплены", – подчеркивают в компании.

Ранее мы писали, что 5 июля текущего года, по всей Европе прошли аукционы бронирования на газотранспортные мощности на ближайший и последующие годы ("газовый год" начинается 1 октября). В частности, "Газпром" не стал бронировать мощности на следующий газовый год через Польшу и Украину на годовых аукционах.