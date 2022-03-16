У Лаврова заговорили о якобы отмене санкций против РФ - СМИ

Россияне заявили, что на переговорах якобы обсуждается вопрос отмены санкций против Российской Федерации.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили о том, что в ходе переговоров Украины и РФ якобы обсуждается вопрос отмены санкций против страны-агрессора. Тем временем украинская сторона опровергает данную информацию. Об этом сообщает издание Украинская правда в среду, 16 марта.

Читайте также: Санкции Швейцарии против РФ: Пострадают 200 лиц

"МИД РФ утверждает, что якобы вопрос отмены "антироссийских санкций" обсуждается в комплексе с другими вопросами на российско-украинских переговорах. В украинских дипломатических кругах эту информацию опровергают" - говорится в сообщении.

Читайте также: Санкции сломали хребет РФ, это теперь страна четвертого мира - Арестович

Напомним, ранее представитель российской делегации на переговорах Украины и РФ Владимир Мединский заявил о том, что украинская сторона якобы предлагала "австрийский" или "шведский" вариант нейтралитета.

В Офисе президента данную информацию опровергли и заявили, что возможна только украинская модель нейтралитета.