- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2022
У Лаврова заговорили о якобы отмене санкций против РФ - СМИ
В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили о том, что в ходе переговоров Украины и РФ якобы обсуждается вопрос отмены санкций против страны-агрессора. Тем временем украинская сторона опровергает данную информацию. Об этом сообщает издание Украинская правда в среду, 16 марта.
Читайте также: Санкции Швейцарии против РФ: Пострадают 200 лиц
"МИД РФ утверждает, что якобы вопрос отмены "антироссийских санкций" обсуждается в комплексе с другими вопросами на российско-украинских переговорах. В украинских дипломатических кругах эту информацию опровергают" - говорится в сообщении.
Читайте также: Санкции сломали хребет РФ, это теперь страна четвертого мира - Арестович
Напомним, ранее представитель российской делегации на переговорах Украины и РФ Владимир Мединский заявил о том, что украинская сторона якобы предлагала "австрийский" или "шведский" вариант нейтралитета.
В Офисе президента данную информацию опровергли и заявили, что возможна только украинская модель нейтралитета.