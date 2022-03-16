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У Лаврова заговорили о якобы отмене санкций против РФ - СМИ

Россияне заявили, что на переговорах якобы обсуждается вопрос отмены санкций против Российской Федерации.
У Лаврова заговорили о якобы отмене санкций против РФ - СМИ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров / EPA/UPG

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили о том, что в ходе переговоров Украины и РФ якобы обсуждается вопрос отмены санкций против страны-агрессора. Тем временем украинская сторона опровергает данную информацию. Об этом сообщает издание Украинская правда в среду, 16 марта. 

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"МИД РФ утверждает, что якобы вопрос отмены "антироссийских санкций" обсуждается в комплексе с другими вопросами на российско-украинских переговорах. В украинских дипломатических кругах эту информацию опровергают" - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее представитель российской делегации на переговорах Украины и РФ Владимир Мединский заявил о том, что украинская сторона якобы предлагала "австрийский" или "шведский" вариант нейтралитета.

В Офисе президента данную информацию опровергли и заявили, что возможна только украинская модель нейтралитета.

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