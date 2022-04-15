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Британия вводит эмбарго на российскую сталь
Великобритания вводит запрет на импорт российского железа и стали. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Лиз Трасс.
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"После ужасных ракетных обстрелов мирных жителей на востоке Украины сегодня мы вводим санкции против тех, кто поддерживает незаконные отколовшиеся регионы и причастен к зверствам против украинского народа. Мы продолжим преследовать всех, кто помогает и подстрекает войну Путина", — заявила она.
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Кроме того, Британия также вводит запрет на экспорт в Россию квантовых технологий и современных материалов. Уточняется, что новые санкционные ограничения коснулись 206 российских физических и юридических лиц.
Ранее мы писали, что Национальный банк Украины на плановом заседании Комитета по монетарной политике вновь решил сохранить учетную ставку на уровне 10%.