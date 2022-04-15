Британия вводит эмбарго на российскую сталь

Также вводится запрет на экспорт квантовых технологий и современных материалов

Великобритания вводит запрет на импорт российского железа и стали. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Лиз Трасс.

Читайте также: Война в Украине может привести к нищете в мире - ООН

"После ужасных ракетных обстрелов мирных жителей на востоке Украины сегодня мы вводим санкции против тех, кто поддерживает незаконные отколовшиеся регионы и причастен к зверствам против украинского народа. Мы продолжим преследовать всех, кто помогает и подстрекает войну Путина", — заявила она.

Читайте также: Налоговые льготы во время войны – за что можно не платить

Кроме того, Британия также вводит запрет на экспорт в Россию квантовых технологий и современных материалов. Уточняется, что новые санкционные ограничения коснулись 206 российских физических и юридических лиц.

Ранее мы писали, что Национальный банк Украины на плановом заседании Комитета по монетарной политике вновь решил сохранить учетную ставку на уровне 10%.