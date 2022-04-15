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Зеленский обсудил с Кабмином неотложные вопросы экономики военного положения

Участники обсудили возврат к работе бизнеса в государстве
 |  Автор: Ольга Опенько
Зеленский обсудил с Кабмином неотложные вопросы экономики военного положения
Иллюстративное фото / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с членами Кабинета Министров и представителями Офиса Главы государства относительно актуальных вопросов развития экономики страны в условиях войны и первоочередных задач, требующих решения. Об этом информирует пресс-служба Офиса Президента.

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Участники обсудили возврат к работе бизнеса в нашем государстве.

В частности, было отмечено возобновление работы:

  • тяжелой промышленности,
  • металлургии,
  • машиностроения.

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Отдельное внимание на совещании было уделено вопросам макроэкономической стабильности и инфляции.

Речь также шла о завершении работы над первой частью анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

На повестке дня были вопросы:

  • поступления гуманитарной помощи,
  • состояния государственных расходов,
  • функционирования энергосистемы Украины,
  • завершения прохождения осенне-зимнего отопительного периода,
  • работы «Укрзализныци»,
  • посевной кампании,
  • экологической политики в условиях военного положения.

Ранее мы писали, что если до 4 мая Россия откажется провести выплаты по государственным облигациям в твердой валюте вместо рубля, ее ждет дефолт.

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