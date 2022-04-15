Зеленский обсудил с Кабмином неотложные вопросы экономики военного положения

Участники обсудили возврат к работе бизнеса в государстве

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с членами Кабинета Министров и представителями Офиса Главы государства относительно актуальных вопросов развития экономики страны в условиях войны и первоочередных задач, требующих решения. Об этом информирует пресс-служба Офиса Президента.

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Участники обсудили возврат к работе бизнеса в нашем государстве.

В частности, было отмечено возобновление работы:

тяжелой промышленности,

металлургии,

машиностроения.

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Отдельное внимание на совещании было уделено вопросам макроэкономической стабильности и инфляции.

Речь также шла о завершении работы над первой частью анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

На повестке дня были вопросы:

поступления гуманитарной помощи,

состояния государственных расходов,

функционирования энергосистемы Украины,

завершения прохождения осенне-зимнего отопительного периода,

работы «Укрзализныци»,

посевной кампании,

экологической политики в условиях военного положения.

Ранее мы писали, что если до 4 мая Россия откажется провести выплаты по государственным облигациям в твердой валюте вместо рубля, ее ждет дефолт.