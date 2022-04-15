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Зеленский обсудил с Кабмином неотложные вопросы экономики военного положения
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с членами Кабинета Министров и представителями Офиса Главы государства относительно актуальных вопросов развития экономики страны в условиях войны и первоочередных задач, требующих решения. Об этом информирует пресс-служба Офиса Президента.
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Участники обсудили возврат к работе бизнеса в нашем государстве.
В частности, было отмечено возобновление работы:
- тяжелой промышленности,
- металлургии,
- машиностроения.
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Отдельное внимание на совещании было уделено вопросам макроэкономической стабильности и инфляции.
Речь также шла о завершении работы над первой частью анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.
На повестке дня были вопросы:
- поступления гуманитарной помощи,
- состояния государственных расходов,
- функционирования энергосистемы Украины,
- завершения прохождения осенне-зимнего отопительного периода,
- работы «Укрзализныци»,
- посевной кампании,
- экологической политики в условиях военного положения.
Ранее мы писали, что если до 4 мая Россия откажется провести выплаты по государственным облигациям в твердой валюте вместо рубля, ее ждет дефолт.