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Италия выделит Украине еще 200 миллионов евро
Италия выделит Украине еще 200 млн. евро финансовой помощи. Об этом заявил министр финансов Италии Даниэле Франко, пишет Il Sole 24 Ore.
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"Я не думаю, что мы должны устанавливать границу для поддержки Украины. Наше обязательство – продолжать поддерживать правительство Украины", – подчеркнул Франко.
Также министр отметил, что возникнет и другой вопрос – это реконструкция.
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"Кто-то на встречах говорил о плане Маршалла для Украины", – добавил министр.
Ранее мы писали, что ущерб зданиям и инфраструктуре Украины в результате войны достиг уже примерно 60 миллиардов долларов.
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