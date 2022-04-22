Италия выделит Украине еще 200 миллионов евро

Италия выделит Украине еще 200 млн. евро финансовой помощи. Об этом заявил министр финансов Италии Даниэле Франко, пишет Il Sole 24 Ore.

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"Я не думаю, что мы должны устанавливать границу для поддержки Украины. Наше обязательство – продолжать поддерживать правительство Украины", – подчеркнул Франко.

Также министр отметил, что возникнет и другой вопрос – это реконструкция.

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"Кто-то на встречах говорил о плане Маршалла для Украины", – добавил министр.

Ранее мы писали, что ущерб зданиям и инфраструктуре Украины в результате войны достиг уже примерно 60 миллиардов долларов.