Германия не может позволить себе газовое эмбарго – Шольц

Газовое эмбарго не сможет положить конец действиям России в Украине, считает канцлер Германии

Германия не может позволить себе ввести эмбарго на поставку газа из России. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Spiegel.

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"Речь идет о том, что мы хотим избежать драматического экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и фабрик, которые никогда больше не смогут открыться. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы и очень повредило бы возможности финансирования восстановления Украины", - сказал он.

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В результате эмбарго возникнет глобальная кризисная ситуация, которой Германия себе "разрешить не сможет". Также он отмечает, что газовое эмбарго сможет положить конец действиям России в Украине.

Ранее мы писали, что глава МВФ призвала увеличить финансовую помощь Украине.