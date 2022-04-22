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WizzAir возобновляет продажу билетов из Украины уже этим летом
Пока в системе бронирования только два пункта вылета из Украины – Киев и Одесса
Авиакомпания WizzAir возобновляет продажу билетов из Украины уже с июля 2022 года, пишет MyCheapTrip.
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Пока в системе бронирования только два пункта вылета из Украины – Киев и Одесса. Ближайшие даты – с 4 июля. Кроме того, на некоторые направления билеты на ближайшие даты уже раскуплены.
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Стоит отметить, что цены на билеты пока существенно не изменились.
Ранее мы писали, что в Украине идет война. Потребности страны в финансировании сейчас огромны, а потребности в будущем будут еще больше.
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