Страны-члены НАТО усилили поддержку Украины

Альянс уже выделил 8 миллиардов долларов на военную поддержку нашей страны

Страны-члены НАТО усилили поддержку для Украины. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг.

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В частности, страны-члены Альянса уже выделили 8 миллиардов долларов на военную поддержку Украины.

"На сегодняшний день союзники НАТО обязались и предоставили по меньшей мере 8 миллиардов долларов США на военную поддержку для Украины и мы видим важность дальнейшего усиления нашей поддержки для Украины", - заявил Столтенберг.

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Ранее мы писали, что бизнесу в Украине предоставили возможность получить финансовую помощь в размере 1000 долларов.