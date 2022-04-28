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Страны-члены НАТО усилили поддержку Украины

Альянс уже выделил 8 миллиардов долларов на военную поддержку нашей страны
 |  Автор: Ольга Опенько
Страны-члены НАТО усилили поддержку Украины
Иллюстративное фото / facebook.com/pg/petroporoshenko

Страны-члены НАТО усилили поддержку для Украины. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг.

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В частности, страны-члены Альянса уже выделили 8 миллиардов долларов на военную поддержку Украины.

"На сегодняшний день союзники НАТО обязались и предоставили по меньшей мере 8 миллиардов долларов США на военную поддержку для Украины и мы видим важность дальнейшего усиления нашей поддержки для Украины", - заявил Столтенберг.

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Ранее мы писали, что бизнесу в Украине предоставили возможность получить финансовую помощь в размере 1000 долларов.

 

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