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В Украине хотят увеличить военный сбор
Сколько украинцам придется отдавать из зарплаты
В Украине идет полномасштабная война. Для украинцев могут увеличить военный сбор 1,5% до 3% на время войны с российскими захватчиками.
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Законопроект №7311 уже зарегистрирован в Верховной Раде.
Таким образом, проект закона предусматривает освобождение на период войны от уплаты военного сбора:
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- правоохранителей,
- военнослужащих ВСУ,
- Нацгвардии,
- СБУ,
- СВР Украины,
- ГНСУ,
- МВД и т.д.
В настоящее время документ проходит рассмотрение профильного парламентского финансового комитета.
Ранее мы писали, что 100 украинских крафтовых производителей, готовых оставаться в стране и ищущих путь для продолжения деятельности, смогут получить по $1000 в поддержку своих брендов.
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