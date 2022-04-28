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В Украине хотят увеличить военный сбор

Сколько украинцам придется отдавать из зарплаты
 |  Автор: Ольга Опенько
В Украине хотят увеличить военный сбор
Иллюстративное фото / depositphotos

В Украине идет полномасштабная война. Для украинцев могут увеличить военный сбор 1,5% до 3% на время войны с российскими захватчиками.

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Законопроект №7311 уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Таким образом, проект закона предусматривает освобождение на период войны от уплаты военного сбора:

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  • правоохранителей,
  • военнослужащих ВСУ,
  • Нацгвардии,
  • СБУ,
  • СВР Украины,
  • ГНСУ,
  • МВД и т.д.

В настоящее время документ проходит рассмотрение профильного парламентского финансового комитета.

Ранее мы писали, что 100 украинских крафтовых производителей, готовых оставаться в стране и ищущих путь для продолжения деятельности, смогут получить по $1000 в поддержку своих брендов.

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