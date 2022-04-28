В Украине хотят увеличить военный сбор

Сколько украинцам придется отдавать из зарплаты

В Украине идет полномасштабная война. Для украинцев могут увеличить военный сбор 1,5% до 3% на время войны с российскими захватчиками.

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Законопроект №7311 уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Таким образом, проект закона предусматривает освобождение на период войны от уплаты военного сбора:

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правоохранителей,

военнослужащих ВСУ,

Нацгвардии,

СБУ,

СВР Украины,

ГНСУ,

МВД и т.д.

В настоящее время документ проходит рассмотрение профильного парламентского финансового комитета.

Ранее мы писали, что 100 украинских крафтовых производителей, готовых оставаться в стране и ищущих путь для продолжения деятельности, смогут получить по $1000 в поддержку своих брендов.