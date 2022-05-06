Евросоюз предлагает освободить три страны от нефтяного эмбарго

Все остальные страны-члены будут постепенно прекращать импорт российской нефти до конца этого года

Евросоюз намерен предложить предоставить Венгрии, Словакии и Чехии отсрочку на полный запрет на импорт российской нефти до 2024 года. Об этом информирует Bloomberg.

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В частности, ЕС предложил сделать исключение по нефтяным поставкам из РФ, которое даст Венгрии и Словакии дополнительный год для выполнения до конца 2024 года.

В то же время, Чехия также подпадет под исключение, но до июня 2024 года.

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Все остальные страны-члены будут постепенно прекращать импорт российской нефти до конца 2022 года. При этом импорт сырой нефти будет прекращен через шесть месяцев, а нефтепродуктов – через восемь месяцев.

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