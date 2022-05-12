Разминирование Украины может длиться до 10 лет, - ГСЧС

ГСЧС обследовала около 20 тысяч гектаров территории, изъяты и обезврежены более 103 тысяч мин и боеприпасов

В Украине третий месяц идет война. После полномасштабного вторжения России объемы работ по разминированию территорий Украины выросли. Об этом сообщил начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь в эфире украинского телемарафхэона.

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Отмечается, что возможно, понадобиться до десяти лет, чтобы разминировать все территории.

"Всего с начала полномасштабной войны ГСЧС обследовала около 20 тысяч гектаров территории, изъяты и обезврежены более 103 тысяч мин и боеприпасов, из которых около 2 тысяч авиабомб разного калибра", - сообщил Олег Бондарь.

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Бондарь отметил, что Россия использует очень много запрещенных боеприпасов.Речь идет о реактивных системах с кассетными элементами, которые несут очень большую угрозу для населения.

Также он уточнил, что мировое сообщество откликнулось на украинские обращения и готово привлечь свои команды к разминированию украинской земли.

Ранее мы писали, что цены на горючее в Украине могут измениться в сторону повышения на несколько гривен.