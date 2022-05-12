Почта

ГСЧС приступило к разминированию сельхозземель

Агропредприятия должны осуществить весеннюю посевную кампанию
 |  Автор: Ольга Опенько
ГСЧС приступило к разминированию сельхозземель
Иллюстративное фото / ЕРА

В Украине пришло время посевной кампании. Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям приступили к разминированию сельхозугодий. Об этом на брифинге сообщил начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГосЧС Олег Бондарь.

Читайте также: Война в Украине: лекарства разрешено продавать без рецепта

Так, после освобождения украинских городов осуществляются первоочередные мероприятия:

  • обследование населенных пунктов, автодорог и сооружений,
  • обеспечение работы аварийно-восстановительных бригад на линиях электросетей, газо- и водопроводах.

Читайте также: Восстановление Украины во время и после войны: приоритеты

"В настоящее время выполнение этих мер позволило нам начать поэтапный процесс обследования и разминирования сельхозугодий. Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы предоставить возможность агропредприятиям осуществлять весеннюю посевную кампанию", - сказал Бондарь.

Ранее мы писали, что в Ирпене придется снести 37 многоквартирных домов, не подлежащих восстановлению после российских обстрелов.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
02.04.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 29.25 32.48 0.00
Продажа 29.48 32.84 0.00
Все курсы наличных валют...
02.04.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 29.25 32.48 0.36
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK