- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2022
ГСЧС приступило к разминированию сельхозземель
В Украине пришло время посевной кампании. Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям приступили к разминированию сельхозугодий. Об этом на брифинге сообщил начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГосЧС Олег Бондарь.
Читайте также: Война в Украине: лекарства разрешено продавать без рецепта
Так, после освобождения украинских городов осуществляются первоочередные мероприятия:
- обследование населенных пунктов, автодорог и сооружений,
- обеспечение работы аварийно-восстановительных бригад на линиях электросетей, газо- и водопроводах.
Читайте также: Восстановление Украины во время и после войны: приоритеты
"В настоящее время выполнение этих мер позволило нам начать поэтапный процесс обследования и разминирования сельхозугодий. Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы предоставить возможность агропредприятиям осуществлять весеннюю посевную кампанию", - сказал Бондарь.
Ранее мы писали, что в Ирпене придется снести 37 многоквартирных домов, не подлежащих восстановлению после российских обстрелов.