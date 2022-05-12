ГСЧС приступило к разминированию сельхозземель

Агропредприятия должны осуществить весеннюю посевную кампанию

В Украине пришло время посевной кампании. Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям приступили к разминированию сельхозугодий. Об этом на брифинге сообщил начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГосЧС Олег Бондарь.

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Так, после освобождения украинских городов осуществляются первоочередные мероприятия:

обследование населенных пунктов, автодорог и сооружений,

обеспечение работы аварийно-восстановительных бригад на линиях электросетей, газо- и водопроводах.

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"В настоящее время выполнение этих мер позволило нам начать поэтапный процесс обследования и разминирования сельхозугодий. Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы предоставить возможность агропредприятиям осуществлять весеннюю посевную кампанию", - сказал Бондарь.

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