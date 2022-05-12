Рада разблокировала возврат НДС для бизнеса

За данное решение отдали свой голос 276 парламентариев

Верховная Рада приняла в целом закон, позволяющий разблокировать выплаты налога на добавленную стоимость (НДС) бизнесу, у которого на конец отчетного периода сформировался налоговый кредит. Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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Отмечается, что за данное решение отдали свой голос 276 парламентариев.

"Принятый законопроект №7360 вносит налоговые изменения, которые позволят разблокировать возврат НДС бизнесу", - отметил Железняк.

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Ранее мы писали, что СНБО принял решение изъять активы "Сбербанка России", а также банка "ВЭБ.РФ", которые находятся на территории Украины.