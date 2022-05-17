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Украина хочет три новых КПП на польской границе: реакция Польши
Украина хочет открыть новые пункты пропуска на границе с Польшей. При этом реакция Польши довольна скептическая. Об этом рассказал заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.
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Отмечается, что увеличение количества пунктов пропуска на западной границе необходимо для того, чтобы наращивать экспорт в условиях заблокированных морских портов. Для того, чтобы построить новый пункт пропуска, нужно где-то 3-6 месяцев и по меньшей мере 300 млн грн только с украинской стороны.
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"Объяснить партнерам выгоду вкладывать столько же со своей стороны не всегда легко", – отметил Найем.
Скепсис польских властей заключается в том, что необходимо пропускать большое количество грузовиков по дорогам пограничных сел.
Ранее мы писали, что украинский экспорт в марте из-за нападения России на нашу страну снизился почти на 60%, импорт – на 76%.