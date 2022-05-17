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- ВНО в Украине 2022
Украинский экспорт снизился на 60%, импорт – на 76%
В Украине третий месяц идет война. Украинский экспорт в марте из-за нападения России на нашу страну снизился почти на 60%, импорт – на 76%. Об этом свидетельствуют подсчеты Государственной службы статистики.
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В марте 2022 года по сравнению с февралем 2022 года:
- объемы экспорта сократились на 57,9% – до $2,48 млрд,
- импорта – на 75,8% – до $1,66 млрд.
Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в марте 2022 года было положительным и составило $819,4 млн.
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В первом квартале экспорт товаров из Украины по сравнению с январем-мартом 2021 года увеличился на 2,9% – до $14,1 млрд, в то время как импорт сократился на 5,6% – до $14,13 млрд.
Ранее мы писали, что Европейская комиссия готова профинансировать строительство новых нефтепроводов в Венгрию, чтобы та отозвала вето на введение нефтяного эмбарго против РФ.