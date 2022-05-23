- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2022
Германия готова поддержать нефтяное эмбарго против РФ без участия Венгрии
В Украине третий месяц идет война. Министр экономики Германии Роберт Хабек разочарован тем, что ЕС еще не согласовал нефтяное эмбарго против России. Об этом он заявил Deutschlandfunk.
Читайте также: Ущерб от войны для Украины вырос: цифры
Таким образом, Германия готова отказаться от участия Венгрии в эмбарго, чтобы ускорить предложенный запрет.
"Если президент Еврокомиссии скажет, что мы делаем это 26 странами, без Венгрии, то это путь, который я буду всегда поддерживать", - отметил Хабек.
Читайте также: Украина из-за войны потеряет часть урожая
В то же время он отметил, что еще не слышал такого предложения от ЕС.
Отметим, что среди 27 стран-членов ЕС Венгрия является самым громким критиком планируемого эмбарго на российскую нефть.
Ранее мы писали, что завышение цен на топливо в условиях военного положения является недопустимым, а нарушение правил ведения предпринимательской деятельности грозит штрафами и другими мерами административного воздействия.