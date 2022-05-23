Германия готова поддержать нефтяное эмбарго против РФ без участия Венгрии

Такого предложения от ЕС не поступало

В Украине третий месяц идет война. Министр экономики Германии Роберт Хабек разочарован тем, что ЕС еще не согласовал нефтяное эмбарго против России. Об этом он заявил Deutschlandfunk.

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Таким образом, Германия готова отказаться от участия Венгрии в эмбарго, чтобы ускорить предложенный запрет.

"Если президент Еврокомиссии скажет, что мы делаем это 26 странами, без Венгрии, то это путь, который я буду всегда поддерживать", - отметил Хабек.

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В то же время он отметил, что еще не слышал такого предложения от ЕС.

Отметим, что среди 27 стран-членов ЕС Венгрия является самым громким критиком планируемого эмбарго на российскую нефть.

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