Выезд в Польшу беженцу из Украины - сколько денег нужно

В чем разница между получением временного убежища и статуса беженца в Польше, а также другая полезная информация беженцам из Украины

В Украине три месяца идет полномасштабная война. Многие наши соотечественники были вынуждены покинуть родную страну и искать убежища в соседней Польше. Стоит отметить, что в Польшу уже выехало около 2,7 млн украинцев и многие планируют еще выезжать в ближайшее время. Сколько денег нужно на первое время в Польше разбирался bigmir.net.

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Сколько денег нужно для жизни в Польше в 2022 году

Для комфортного проживания в Польше нужно в месяц не менее 45 тысяч гривен. Этого должно хватить:

на аренду квартиры;

питание;

оплату коммунальных услуг.

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Если у вас минимальный размер сбережений или их вообще нет, можно воспользоваться льготами, предоставляемыми в Польше.

Сколько денег можно вывозить из Украины в Польшу

Вывоз наличной иностранной валюты из Украины регулируется Таможенным кодексом Украины, Законом Украины "О валюте и валютных операциях", постановлением Правления Национального банка Украины от 02.01.2019 №3 "Об утверждении Положения о трансграничном перемещении валютных ценностей".

Так что сейчас действуют стандартные нормы указанных законодательных актов относительно 10 тыс. евро без декларации.

Если же нужно вывезти валюту свыше лимита, например, 20 или 40 тыс. евро, нужно заполнить бланк декларации, а также предоставить таможенникам в пункте пропуска подтверждающие документы.

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В чем разница между получением временного убежища и статуса беженца в Польше

Если человек убегает из своего государства он имеет право получить статус беженца.

Такой статус дает человеку право:

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на убежище,

труд,

образование,

социальную помощь,

налоговые льготы.

Наличие статуса беженца выгодно тем, что дает право легально жить в иностранной стране и не быть депортированным в родное государство, даже если все безвизовые или визовые сроки пребывания за границей завершатся.

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При этом могут быть установлены ограничения на передвижение или работу.

Например, человек, желающий получить статус беженца в Польше, не может легально работать или вести предпринимательскую деятельность. Это ему разрешат только после завершения всех формальных процедур.

Лицо теряет статус беженца, если оно возвращается в свою родную страну или приобрело новое гражданство.

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Что предполагает временная защита

Украинцы, пересекающие границу ЕС, спасаясь от войны, автоматически становятся лицами под временной защитой.

Для спасения, их пропускают через границу по упрощенной процедуре. Отметим, 4 марта Совет ЕС принял решение, предоставляющее нашим гражданам минимум год временной защиты в странах Евросоюза. Однако страны-члены могут увеличить этот срок (но не снизить).

Это решение распространяется на тех украинцев, которые пересекли границу после начала войны, то есть 24 февраля и позже.

EPA

Это позволит в течение года легально проживать и работать в этой стране. А также получить доступ:

к образованию,

медицинским услугам,

бесплатному жилью (в основном койко-место),

питанию (если лицо не может само себя обеспечить).

В целом украинцы с временной защитой будут иметь такие же права, как и граждане определенной страны ЕС.

К слову, польский сейм уже принял закон о помощи украинцам. Согласно ему, наши граждане имеют право на полтора года легального побыта здесь.

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Временную защиту можно потерять, если:

война в Украине завершится и Совет ЕС примет решение об отмене временной защиты украинцев;

лицо совершило преступление против мира, человечества или неполитическое преступление (в последнем случае до получения временной защиты).

Помощь украинцам в Польше - цифры

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Украинцы, которые прибыли в Польшу с 24 февраля, могут получить одноразовую помощь на неотложные расходы "300+" – 300 злотых (2024 гривен).

Для их получения нужно:

оформить PESEL (аналог украинского номера плательщика налогов),

открыть счет в банке (это возможно даже с внутренним украинским паспортом ),

подать заявление в отдел социальных выплат органа местного самоуправления (ужонд).

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Для всей семьи может быть достаточно одного банковского счета. Деньги придут в течение нескольких недель.

Для детей до 18 лет действует программа "500+" – 500 злотых (3373 гривны) ежемесячно на каждого ребенка до наступления 18 лет.

Обращаться c заявлением на эту помощь нужно в управление социального страхования (ZUS).

Дополнительно можно получить помощь на маленьких детей – по программе семейного опекунского капитала.

Можно получать выплаты на второго и каждого следующего ребенка в возрасте 12-35 месяцев. Общая сумма на ребенка – 12000 злотых. Их можно получить в течение 1 года (по 1000 злотых в месяц) или в течение 2 лет (по 500 злотых). Обращаться c заявлением нужно также в ZUS.

EPA

Помощь от ООН для всей семьи

Также украинцы могут получить в Польше финансовую помощь от Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Максимально помощь выплачивается на семью из 5 человек.

Заявитель получит 700 злотых (4700 гривен),

остальные члены семьи (до 4 человек) – по 600 злотых (4035 гривен).

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Финансовая помощь от ООН рассчитана на 3 месяца.

Выплачивать деньги будут раз в месяц на карточку польского банка.

Где можно получить помощь украинцу в Польше

Польское правительство также предлагает финансовую помощь беженцам из Украины.

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Пункты, где украинцам могут помочь:

Zespół Szkoł w Horodle, ул. Piłsudskiego 58, 22 — 523 Хорольо;

Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury и Turystyki, ул. Parkowa 5, 22-175 Дорохуск;

Szkoła Podstawowa в Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ул. Jana III Sobieskiego 5, 22 — 680 Lubycza Królewsk;

Przygraniczne Centrum Kultury и Rekreacji, ул. Społdzielcza 8, 22 — 540 Dołhobyczów;

Hala sportowa — Medyka 285, 37-732 Medyka;

Świetlica, Korczowa 155 37-552 Korczowa;

Była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41, 38-700 Устрзики Дольне;

Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama.

Ранее мы писали, что внутренне перемещенным лицам в Украине, которые не подавали отдельную заявку на получение финансовой помощи, но были оформлены в ЦНАПе как ВПЛ, начали массово приходить СМС-сообщения от WFP Ukraine с номером перевода для Western Union.