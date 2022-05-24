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- ВНО в Украине 2022
Помощь переселенцам от ООН: мошенничество или правда
Переселенцам в Украине начали приходить смс от WFP Ukraine по получению 2 200 гривен помощи ООН. Многие граждане не подавали заявки для получения выплат и потому не понимают мошенничество это или нет, пишет ТСН.
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Отметим, что в мае 2022 г. начались выплаты для людей, имеющих статус ВПЛ (внутренне перемещенного лица). Осуществляются в рамках программы World Food Programme от ООН, а координатором выступает Министерство социальной политики Украины.
Выплаты можно получить через международную систему денежных переводов в ПриватБанке. Финансовая помощь составляет 2200 гривен на человека или до 6600 гривен на семью.
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После получения смс граждане попытались получить деньги и оказалось что средства действительно выплачивают. Выяснилось, что при оформлении заявки на получение статуса внутренне перемещенного лица в ЦНАПе в конце документа граждане Украины ставили "галочку" напротив пункта "Даю согласие" на передачу информации о персональных данных агентству ООН и Международному Комитету Красного Креста для оказания помощи.
Поэтому внутренне перемещенным лицам, которые не подавали отдельную заявку на получение финансовой помощи, но были оформлены в ЦНАПе как ВПЛ, начали массово приходить СМС-сообщения от WFP Ukraine с номером перевода для Western Union.
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Чтобы получить перевод средств, нужно:
- ввести код, пришедший в СМС-сообщении в мобильном и веб-приват24, в терминале самообслуживания, банкомате, сообщить его в отделении банка;
- или позвонить по телефону на номер клиентской поддержки 3700 (также в онлайн чате поддержки).
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Как различить мошеннические и реальные смс-сообщения:
- Банки и государственные учреждения, присылающие смс-сообщения, не просят граждан Украины заполнить опрос, провести выплату или сообщить личные данные в обмен на средства.
- В мошеннических сообщениях о поступлении финансовой помощи часто есть ссылки, которые якобы ведут на банк.
Ранее мы писали, что после длительного переговорного процесса Посольства Украины с Министерством внутренних дел Израиля украинские беженцы в Израиле получат разрешение на работу.