Почта

Помощь переселенцам от ООН: мошенничество или правда

Размер финансовой помощи составляет 2200 гривен на человека или до 6600 гривен на семью
 |  Автор: Ольга Опенько
Помощь переселенцам от ООН: мошенничество или правда
Иллюстративное фото / EPA

Переселенцам в Украине начали приходить смс от WFP Ukraine по получению 2 200 гривен помощи ООН. Многие граждане не подавали заявки для получения выплат и потому не понимают мошенничество это или нет, пишет ТСН.

Читайте также: Ущерб от войны для Украины вырос: цифры

Отметим, что в мае 2022 г. начались выплаты для людей, имеющих статус ВПЛ (внутренне перемещенного лица). Осуществляются в рамках программы World Food Programme от ООН, а координатором выступает Министерство социальной политики Украины.

Выплаты можно получить через международную систему денежных переводов в ПриватБанке. Финансовая помощь составляет 2200 гривен на человека или до 6600 гривен на семью.

Читайте также: Война в Украине: кто может выехать за границу

После получения смс граждане попытались получить деньги и оказалось что средства действительно выплачивают.  Выяснилось, что при оформлении заявки на получение статуса внутренне перемещенного лица в ЦНАПе в конце документа граждане Украины ставили "галочку" напротив пункта "Даю согласие" на передачу информации о персональных данных агентству ООН и Международному Комитету Красного Креста для оказания помощи.

Поэтому внутренне перемещенным лицам, которые не подавали отдельную заявку на получение финансовой помощи, но были оформлены в ЦНАПе как ВПЛ, начали массово приходить СМС-сообщения от WFP Ukraine с номером перевода для Western Union.

Читайте также: Война в Украине: лекарства разрешено продавать без рецепта

Чтобы получить перевод средств, нужно:

  • ввести код, пришедший в СМС-сообщении в мобильном и веб-приват24, в терминале самообслуживания, банкомате, сообщить его в отделении банка;
  • или позвонить по телефону на номер клиентской поддержки 3700 (также в онлайн чате поддержки).

Читайте также: НБУ выпустит памятные монеты, посвященные войне с РФ

Как различить мошеннические и реальные смс-сообщения:

  • Банки и государственные учреждения, присылающие смс-сообщения, не просят граждан Украины заполнить опрос, провести выплату или сообщить личные данные в обмен на средства.
  • В мошеннических сообщениях о поступлении финансовой помощи часто есть ссылки, которые якобы ведут на банк.

Ранее мы писали, что после длительного переговорного процесса Посольства Украины с Министерством внутренних дел Израиля украинские беженцы в Израиле получат разрешение на работу.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
24.05.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 35.37 36.90 0.00
Продажа 36.80 38.68 0.00
Все курсы наличных валют...
24.05.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 29.25 31.18 0.51
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK