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ЕС разрешил Болгарии продолжить покупать российскую нефть

Болгария получила отсрочку до конца 2024 года
 |  Автор: Ольга Опенько
ЕС разрешил Болгарии продолжить покупать российскую нефть
Иллюстративное фото / depositphotos

Болгария получила отсрочку на введение эмбарго на покупку российской нефти до конца 2024 года. Об этом заявил премьер-министр страны Кирилл Петков.

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"Вчера был согласован текст. Реальные договоренности поступят через два дня, у них по Болгарии будет отдельный пункт со специальным отступлением (относительно отсрочки на введение эмбарго на российскую нефть, – ред.) до конца 2024 года", – цитирует его слова Болгарское национальное радио .

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Отмечается, что данные меры помогут подготовить перерабатывающую промышленность Болгарии к работе на другой нефти.

Ранее мы писали, что лидеры Европейского Союза достигли соглашения о запрете на экспорт российской нефти.

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