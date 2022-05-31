ЕС разрешил Болгарии продолжить покупать российскую нефть

Болгария получила отсрочку до конца 2024 года

Болгария получила отсрочку на введение эмбарго на покупку российской нефти до конца 2024 года. Об этом заявил премьер-министр страны Кирилл Петков.

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"Вчера был согласован текст. Реальные договоренности поступят через два дня, у них по Болгарии будет отдельный пункт со специальным отступлением (относительно отсрочки на введение эмбарго на российскую нефть, – ред.) до конца 2024 года", – цитирует его слова Болгарское национальное радио .

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Отмечается, что данные меры помогут подготовить перерабатывающую промышленность Болгарии к работе на другой нефти.

Ранее мы писали, что лидеры Европейского Союза достигли соглашения о запрете на экспорт российской нефти.