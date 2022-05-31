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Расходы госбюджета Украины увеличили почти на 300 млрд гривен

На национальную безопасность и оборону будет выделено 247,8 млрд гривен
 |  Автор: Ольга Опенько
Расходы госбюджета Украины увеличили почти на 300 млрд гривен
Иллюстративное фото / EPA

Верховная рада внесла изменения в закон о государственном бюджете Украины на 2022 год. Об этом свидетельствует проект №7413.

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Таким образом, расходы общего фонда увеличили на 287 млрд гривен за счет дополнительных внешних заимствований.

В частности, увеличены расходы на:

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  • национальную безопасность и оборону - 247,8 млрд гривен;
  • пополнение резервного фонда - 1,5 млрд гривен;
  • оказание помощи в рамках программы поддержки-5,8 млрд гривен;
  • финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по разным пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда - 20,0 млрд гривен;
  • предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг - 12,5 млрд гривен.

Ранее мы писали, что Государственная служба занятости с участием Министерства экономики Украины подписала договор о сотрудничестве и информационном взаимодействии с 5 крупнейшими сайтами по трудоустройству. Результатом сотрудничества станет создание единой базы с вакансиями.

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