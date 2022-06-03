НБУ отнес "Мегабанк" в категорию неплатежеспособных

Данное решение было принято в связи с неприведением банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства

Правление Национального банка приняло решение об отнесении АО "Мегабанк" к категории неплатежеспособных. Об этом информирует пресс- служба регулятора.

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Данное решение было принято в связи:

с неприведением банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства,

в том числе нормативно-правовых актов НБУ, после отнесения его к категории проблемных и невыполнения банком требования об устранении нарушений нормативно-правовых актов Украины в течение определенного регулятором срока.

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Отмечается, что проблемы в деятельности банка не были вызваны введением военного положения, а начались задолго до начала войны.

В Нацбанке напомнили, что 3 февраля отнесли "Мегабанк" в категорию проблемных.

Причины:

существенные нарушения нормативно правовых актов НБУ в части оценки кредитного риска,

систематическое кредитование связанных лиц,

значительный объем непрофильных активов на балансе,

невыполнение плана докапитализации/реструктуризации по результатам стресс-теста 2021 года.

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Доля финучреждения составила 0,46% чистых активов платежеспособных банков.

Отмечается, что отнесение АО "Мегабанк" к категории неплатежеспособных никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, который сегодня устойчив и платежеспособен.

Все вкладчики "Мегабанка" получат от Фонда гарантирования вкладов возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка.

В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 21 мая 2022 составляет 4,4 млрд грн.

Ранее мы писали, что Национальный банк Украины не видит предпосылок для возврата к плавающему курсу гривны.