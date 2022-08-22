Цены на газ в Европе превысили $3000 за тысячу кубометров

Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован в марте

Спотовая цена газа в Европе продолжила рост. Так, цены перевалили за $3000. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures в понедельник утром достигла $2866 за тысячу кубометров. При этом днем стоимость достигла $3024 за тысячу кубометров.

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С начала августа средняя цена на TTF составила $2230, в июле газ торговался в среднем по $1764 за тысячу кубометров. Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта, когда за апрельский фьючерс в какой-то момент давали $3898.

Ранее мы писали, что Франция заполнила хранилища газа на 80%.