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Евро подешевел по отношению к доллару до 20-летнего минимума
Евро резко дешевеет. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Причины:
- усугубление энергетического кризиса в регионе и опасений рецессии;
- курс фунта стерлингов по отношению к американской валюте упал до минимума с 1985 года.
Так, пара евро/доллар на 9:00 по киевскому времени торговалась на уровне $0,9896 по сравнению с $0,9957 на закрытие рынка в пятницу. Ранее во время сессии курс евро опускался до $0,9881, что составляет минимум с декабря 2002 года.
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Ослаблению евро способствует углубление энергетического кризиса на фоне остановки поставок российского газа по газопроводу "Северный поток".
Фунт стерлингов подешевел до минимальных за 37 лет $1,1443 по сравнению с $1,1512 в пятницу.
Ослабление фунта стерлингов обусловлено:
- ухудшением экономической ситуации в Великобритании в связи со скачком цен на энергоносители,
- неопределенностью в отношении политики будущего премьер-министра
- неспособностью Банка Англии взять под контроль инфляцию.
Курс доллара к японской иене поднялся до 140,39 иены против 140,20 иены в пятницу.
Ранее мы писали, что в результате полномасштабной войны украинские банки понесли потери от операционного риска.