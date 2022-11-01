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ЕС готов поставлять Украине электроэнергию

Сейчас идет работа над увеличением лимитов мощностей
 |  Автор: Ольга Опенько
ЕС готов поставлять Украине электроэнергию
Иллюстративное фото / depositphotos

Страны Евросоюза готовы поставлять Украине электроэнергию в случае ее дефицита из-за ракетных обстрелов. Об этом рассказала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в интервью.

Отмечается, что сейчас идет работа над увеличением лимитов мощностей.

"У нас есть необходимые предпосылки для того, чтобы ЕС поставлял электроэнергию в Украину. Первый шаг был сделан еще в марте, когда мы за две недели синхронизировали украинскую энергосеть с сетью континентальной Европы, в чем многие сомневались", - сказала она.

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Так, электроэнергия может передаваться в обоих направлениях:

  •  Украина может как экспортировать, так и импортировать электроэнергию из ЕС.

"Очевидны страны, которые могли бы продавать электроэнергию Украине - это, конечно, ее ближайшие соседи. Объемы, которые они могут предоставить, ограничены мощностями. Мы продолжаем очень тесно сотрудничать с ними, чтобы увеличивать этот лимит", - пояснила еврокомиссар.

Ранее мы писали, что плановые отключения электричества ожидаются в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

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