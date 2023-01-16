Кремлю нужно повысить налоги для продолжения войны – Reuters

Основная марка российской нефти "Юралс" подешевела на 20%

РФ придется повышать налоги в стране, если доходы от экспорта нефти не начнут расти. Об этом пишет Reuters.

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Отмечается, что основная марка российской нефти "Юралс" подешевела на 20% после введения европейского эмбарго и потолка цен. Сейчас она торгуется в среднем по 50 долларов за баррель, хотя российский бюджет на 2023 год сформирован, исходя из цены в 70 долларов.

Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение доходов от экспорта российского газа и нефтепродуктов. Это происходит на фоне увеличений расходной части российского федерального бюджета из-за необходимости финансировать войну против Украины.

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По итогам прошедшего года дефицит российского госбюджета составил 3,3 трлн рублей (49 млрд долларов), или 2,3% валового внутреннего продукта.

Как подсчитали аналитики, чтобы покрыть все расходы бюджета, Россия должна экспортировать нефть по цене около 100 доллара за баррель.

Учитывая санкционное давление закрыть дыру в бюджете РФ сможет только за счет увеличения налогов.

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