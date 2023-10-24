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Возможен ли в Украине газовый блэкаут: ответ "Нафтогаза"

РФ будет пытаться лишить украинцев базовых услуг
 |  Автор: Ольга Опенько
Возможен ли в Украине газовый блэкаут: ответ "Нафтогаза"
Иллюстративное фото / depositphotos

Российские захватчики, вероятно, будут пытаться своими ударами значительно повредить газовую инфраструктуру в Украине. Чтобы не допустить угрозу газового "блэкаута", была подготовлена комплексная система защиты объектов. Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в эфире национального телемарафона.

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"Мы все понимаем, что идет полномасштабная война, и враг будет пытаться лишить украинцев базовых услуг", - отметил он.

Так, "Нафтогаз" готовится к разным сценариям.

При этом в "Нафтогаза" отмечают, что подорожание "голубого топлива" не прогнозируется.

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"В этом отношении должен успокоить всех потребителей. Цена зафиксирована. Цена расти не будет во время этой зимы", - рассказал Чернышев.

Ранее мы писали, что в Киеве начали подключать к теплу жилые дома.

 

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