Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Россия увеличит поставки газа в Венгрию и Китай

"Газпром" стремится компенсировать потерю большинства своих рынков в Европе с начала войны России в Украине
 |  Автор: Ольга Опенько
Россия увеличит поставки газа в Венгрию и Китай
Иллюстративное фото / depositphotos

Российский "Газпром" будет поставлять дополнительные объемы газа в Венгрию в течение следующей зимы, а также предоставит Китаю 600 миллионов кубометров газа в этом году в дополнение к контрактным обязательствам. Об этом пишет Reuters.  

Читайте также: Газ в Европе дорожает

  Так, "Газпром" стремится компенсировать потерю большинства своих рынков в Европе с начала войны России в Украине.

Венгрия – единственный член Европейского Союза, чей лидер, премьер-министр Виктор Орбан, поддерживает дружеские связи с Путиным после вторжения в Украину в феврале 2022 года. 

Хотя Евросоюз в целом резко сократил свою зависимость от российских энергоносителей в ответ на войну в Украине, Венгрия решила нарастить поставки российского голубого топлива – дополнительный объем составит 1,3 млрд кубометров.

Читайте также: Германия продолжает торговать российским газом, – Bloomberg

Также Россия регулярно поставляет дополнительные объемы газа и на китайский рынок.  В 2023 году дополнительный объем должен составить 600 миллионов кубометров газа.

Ранее мы писали, что в Киеве начали подключать к теплу жилые дома.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
06.11.2023 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 37.25 39.24 0.00
Продажа 37.84 40.65 0.00
Все курсы наличных валют...
06.11.2023 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 36.17 38.73 0.39
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK