Россия увеличит поставки газа в Венгрию и Китай

"Газпром" стремится компенсировать потерю большинства своих рынков в Европе с начала войны России в Украине

Российский "Газпром" будет поставлять дополнительные объемы газа в Венгрию в течение следующей зимы, а также предоставит Китаю 600 миллионов кубометров газа в этом году в дополнение к контрактным обязательствам. Об этом пишет Reuters.

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Венгрия – единственный член Европейского Союза, чей лидер, премьер-министр Виктор Орбан, поддерживает дружеские связи с Путиным после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Хотя Евросоюз в целом резко сократил свою зависимость от российских энергоносителей в ответ на войну в Украине, Венгрия решила нарастить поставки российского голубого топлива – дополнительный объем составит 1,3 млрд кубометров.

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Также Россия регулярно поставляет дополнительные объемы газа и на китайский рынок. В 2023 году дополнительный объем должен составить 600 миллионов кубометров газа.

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