Лесхоз на Закарпатье пять лет не платил налог на землю

Госпредприятие уклонилось от уплаты налога за лесные земли

Свалявское лесное хозяйство на Закарпатье, которое правоохранители разоблачили в умышленном уклонении от налогов, уплатило в государственный бюджет 5,8 млн грн. Об этом сообщила областная прокуратура.

Читайте также: Топ-10 компаний, владеющих наибольшим количеством земли в Украине

В рамках уголовного производства установлено, что госпредприятие уклонилось от уплаты налога за лесные земли.

В общей сложности оно задолжало 5,8 млн грн, что включает сумму штрафной санкции за несвоевременную оплату и начисленную пеню.

Долг и пеня накапливались с 2018 года, когда вступили в силу изменения в законодательство о том, что лесные земли, кроме рентной платы, облагаются еще и земельным налогом.

Читайте также: Мужчины, выехавшие за границу, должны платить налоги в Украине, – Зеленский

Как утверждает прокуратура, главный бухгалтер предприятия, ответственный за финансово-хозяйственную деятельность, не подал уточняющую налоговую декларацию по плате за землю, что и привело к возникновению задолженности.

Учитывая, что долг в бюджет возмещен в полном объеме, главный бухгалтер освобожден от уголовной ответственности.

Ранее мы писали, что Рада одобрила направление налогов с военных на оборону.