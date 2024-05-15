Почта
Язык сайта: Русский | Українська

ЕБРР прогнозирует замедление роста экономики Украины

В 2024 году ожидается затяжная война и возобновление сомнений относительно внешнего финансирования, что создаст новые проблемы
 |  Автор: Ольга Опенько
ЕБРР прогнозирует замедление роста экономики Украины
Иллюстративное фото / Getty Images

Прогноз Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) показывает, что экономика Украины вырастет на 3,0% в 2024 году, что ниже уровня в 5,3% в 2023 году.

Читайте также: Как будет расти экономика Украины в 2024 году: НБУ отметил риски

В 2023 году рост экономики был обусловлен не только рекордным урожаем и увеличением расходов на оборону, поддержавшим внутренний спрос, но и успешным восстановлением электроснабжения после российских атак, а также устойчивостью украинского бизнеса. Программа расширенного финансирования Международного валютного фонда и внешние донорские средства также помогли снизить инфляцию и увеличить валютные резервы.

Однако в 2024 году ожидается затяжная война и возобновление сомнений относительно внешнего финансирования, что создаст новые проблемы. Ограниченный внутренний спрос, нехватка рабочей силы и недостаточные инвестиции также будут ограничивать перспективы роста.

Читайте также: НБУ оценил потери Украины от блокады границы: цифры

Положительным моментом является открытие нового экспортного коридора через Черное море, что стимулирует экспорт сельскохозяйственной и другой продукции. Однако есть риски, связанные с разрушением инфраструктуры. Ожидается, что экономический рост составит 3% в 2024 году и ускорится до 6% в 2025 году, но остаются высокие риски.

Ранее мы писали, что восстановление энергосистемы Украины нуждается в международной помощи.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
14.05.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 39.45 42.48 0.00
Продажа 40.12 43.15 0.00
Все курсы наличных валют...
02.06.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 40.50 43.82 0.45
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK