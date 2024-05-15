ЕБРР прогнозирует замедление роста экономики Украины

В 2024 году ожидается затяжная война и возобновление сомнений относительно внешнего финансирования, что создаст новые проблемы

Прогноз Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) показывает, что экономика Украины вырастет на 3,0% в 2024 году, что ниже уровня в 5,3% в 2023 году.

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В 2023 году рост экономики был обусловлен не только рекордным урожаем и увеличением расходов на оборону, поддержавшим внутренний спрос, но и успешным восстановлением электроснабжения после российских атак, а также устойчивостью украинского бизнеса. Программа расширенного финансирования Международного валютного фонда и внешние донорские средства также помогли снизить инфляцию и увеличить валютные резервы.

Однако в 2024 году ожидается затяжная война и возобновление сомнений относительно внешнего финансирования, что создаст новые проблемы. Ограниченный внутренний спрос, нехватка рабочей силы и недостаточные инвестиции также будут ограничивать перспективы роста.

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Положительным моментом является открытие нового экспортного коридора через Черное море, что стимулирует экспорт сельскохозяйственной и другой продукции. Однако есть риски, связанные с разрушением инфраструктуры. Ожидается, что экономический рост составит 3% в 2024 году и ускорится до 6% в 2025 году, но остаются высокие риски.

Ранее мы писали, что восстановление энергосистемы Украины нуждается в международной помощи.