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В Киеве запретят застекленные балконы и кондиционеры: кого коснется

Владельцам "надстроек" будет даваться год на демонтаж
 |  Автор: Ольга Опенько
В Киеве запретят застекленные балконы и кондиционеры: кого коснется
Исторические дома в Киеве / depositphotos

В Киеве планируют запретить пристройку, изменение формы окон и балконов, а также установку кондиционеров на фасадах домов, которые относятся к объектам культурного наследия. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив.

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Под запрет попадут:
  • размещение систем кондиционирования воздуха, если они портят архитектурный облик исторического здания;
  • утепление и остекление имеющихся балконов и лоджий, их достройка, расширение и т.п.;
  • расширение имеющихся оконных и балконных проемов, изменение форм и цветов оконных рам и балконных дверей.

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"Это поможет восстановить эстетический вид исторических домов, размещенных в центральном ареале города Киева, которые были изуродованы балконами и кондиционерами", – отметил Прокопив.

Уточняется, что владельцам таких "надстроек" будет даваться год на демонтаж. После исполнительный орган будет выписывать штраф, а "Киевблагоустрій" будет возвращать зданию исторический облик

Документ уже поддержали профильные комиссии Киевсовета. Также его должны рассмотреть на пленарном заседании городского совета.

Ранее мы писали, что жители многоэтажных домов должны до 1 марта выбрать форму управления дома и создать ОСМД.

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