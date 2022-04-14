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В Украине начнут строить центры временного жилья

В стране появятся центры временного жилья "Паляница Дом"
 |  Автор: Ольга Опенько
В Украине начнут строить центры временного жилья
Иллюстративное фото/ palyanytsya.homes

В Украине уже 50 дней идет война. Многие наши сограждане лишились жилья. Таким образом, в Украине начнут строить центры временного жилья для переселенцев "Паляница Дом".

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Проект городков с индивидуальными домами разработала девелоперская компания All Right Development&Investment.

Для строительства центров будут использоваться геодезические купола. Такие дома не теряют прочности при повреждении до 30% площади, не требуют фундамента и имеют свободную планировку из-за отсутствия колонн.

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Дома-куполы обладают:

  • качественной звукоизоляцией,
  • энергоэффективностью,
  • вентиляцией.

На сооружение требуется на 60% меньше материалов, чем для строительства прямоугольного дома такой же площади. Благодаря этому возможны быстрые сроки строительства – на строительство одного центра требуется 5-6 недель.

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В центре могут жить семьи численностью от 1 до 6 человек.

В каждом городке для переселенцев построят:

  • кафе-столовую с зоной отдыха,
  • медицинский госпиталь,
  • центр предоставления психологической и других пособий.

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Стоимость строительства одного центра вместе с внутренней меблировкой составляет около 550 тысяч евро.

Первый центр "Паляница Дом" на 100 человек компания планирует построить в Ивано-Франковской области. Следующие появятся во Львовской, Тернопольской и Закарпатской областях. Всего на первом этапе планируется построить не менее 250 домов в безопасных регионах Украины.

Ранее мы писали, что война в Украине может привести к тому, что более 1/5 человечества будут жить в нищете.

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