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Рынок недвижимости в Украине: каких цен ждать

Стоимость квартир в новостройках в Киеве дороже, чем до войны
 |  Автор: Ольга Опенько
Рынок недвижимости в Украине: каких цен ждать
Иллюстративное фото / depositphotos

В Украине идет полномасштабная война РФ против Украины.  Рынок недвижимости в нашей стране "замер". Об этом информирует маркетинг-директор ЛУН Денис Судилковский.

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На сегодняшний день столица Украины отстает от западных регионов по темпам восстановления. Во Львове, например, уже 79% новостроек продолжили строительство. В Киеве - лишь 17%.

При этом цены на новостройки в Киеве дороже, чем до войны. Даже в долларах.

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"Западные регионы в валюте выросли где-то на 6-10%. В Одессе стоимость нового метра выросла на 5% с копейками. В Киеве еще не выросла цена. Только началось восстановление", - сказал он.

Также эксперт отмечает, что квартир за 20-30 тысяч долларов не будет.

Ранее мы писали, что из-за боевых действий и вынужденного переезда в относительно безопасные регионы украинцы в 1,5 раза чаще ищут арендованное жилье.

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